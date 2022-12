Lörrach Schulpreis für das FES-Gymnasium

Am Gymnasium der Freien Evangelischen Schule in Lörrach gibt es einen ganz besonderen Zug: Seit dem Schuljahr 2018/19 lernen Schüler der FES gemeinsam mit Schülern mit besonderem Förderbedarf der Karl-Rolfus-Schule in einer gymnasialen Klasse. Inklusion am Gymnasium ist bisher in Deutschland selten. Und so war dieses Projekt den Juroren des Wettbewerbs „Sichtbar evangelisch 2022“ einen ersten Preis wert. Ausgeschrieben wurde der Wettbewerb von der Evangelischen Schulstiftung in der EKD (ESS), die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das evangelische Schulwesen in Deutschland zu unterstützen, zum sechsten Mal.

Gesucht waren Projekte, „die zeigen, wie es Schulen in evangelischer Trägerschaft gelingt, Kindern und Jugendlichen im Schulalltag Raum zu geben für mutiges Handeln“, so der Ausschreibungstext der ESS. Das „GymnasiumGemeinsam“ brauche Mut, Verantwortung zu sehen, zu übernehmen und anzuwenden – im Sinne des anderen und entgegen dem Trend einer Ich-zentrierten Gesellschaft. Seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und die des anderen höher zu achten, koste Mut, so die Juroren. Die Lehrkräfte und Schüler des Projekts nehmen diese Verantwortung als Chance hin zu einer gelebten Normalität auf dem Weg zum „GymnasiumGemeinsam“, heißt es in der Mitteilung.