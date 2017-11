Lörrach Schwer verletzt: Mann brutal geschlagen

Lörrach. Brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt wurde ein junger Mann in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Marie-Curie-Straße. Der 19-Jährige hatte nach den polizeilichen Erkenntnissen ein Lokal besucht und war dort mit einem anderen Gast in Streit geraten.

Ein Türsteher brachte die beiden Streitenden ins Freie, wo der Ältere sofort auf den Jüngeren losging und ihn brutal zusammenschlug. Selbst als der 19-Jährige wehrlos am Boden lag, soll der 23-jährige Täter weiter auf ihn eingeschlagen haben. Das Opfer erlitt einen mehrfachen Nasenbeinbruch und eine Gehirnerschütterung.

Ein Zeuge versuchte dem Opfer zu helfen und wurde dabei ebenfalls verletzt. Ein dritter Zeuge wurde von einem weiteren, bislang unbekannten Schläger, ebenfalls attackiert und erheblich verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.