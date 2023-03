Lörrach Schwimmlehrer legt Revision gegen Sicherungsverwahrung ein

Revision eingelegt

Gegen das Urteil war der Ex-Schwimmlehrer in Revision gegangen. Dabei hatte er, zumindest was die Sicherungsverwahrung betrifft, Erfolg. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob im Oktober 2019 wegen Rechtsfehlern die angeordnete Sicherungsverwahrung auf und verwies das Verfahren zurück an das Landgericht. Daher wurde jetzt eine Neuverhandlung vor einer anderen Kammer des Landgerichts Baden-Baden notwendig. Dass sich das Revisionsverfahren so lange hinzog, war unter anderem der Corona-Pandemie geschuldet.

Neuverhandlung

Die 10. Strafkammer des Landgerichts Baden-Baden kam nach drei Sitzungstagen, der Vernehmung mehrerer Zeugen sowie nach Anhörung eines psychiatrischen Sachverständigen in der vergangenen Woche im Grunde zum gleichen Ergebnis wie das Richtergremium beim ersten Urteil im Jahr 2018. Die Unterbringung des Angeklagten in einer Sicherungsverwahrung wurde erneut angeordnet.