Lörrach Schwitzen für guten Zweck

Nachrichten-Ticker

08:17 DIHK befürchtet Rückschlag für das Iran-Geschäft

Berlin (dpa) – Die deutsche Wirtschaft befürchtet einen massiven Rückschlag für das Iran-Geschäft bei einem Ausscheren der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Eine Rückkehr zu den ausgesetzten US-Sanktionen gegen den Iran wäre "ein Schlag ins Kontor der sich wieder deutlich belebenden Handelsbeziehungen", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Volker Treier. US-Präsident Donald Trump will heute seine Iran-Strategie vorstellen. Er hat das Atomabkommen immer wieder in Frage gestellt.

08:05 Boateng fordert Videobeweis gegen "rassistische Schreier"

Frankfurt - Bundesligaspieler Kevin-Prince Boateng fordert den Videobeweis bei rassistischen Vorfällen in den Fußballstadien. "Wir schreiben das Jahr 2017 und haben immer noch keinen Weg gefunden, dagegen vorzugehen", sagte der Profi von Eintracht Frankfurt in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Focus". Im Januar 2013 hatte Boateng bei einem Freundschaftsspiel mit dem AC Milan gegen den Viertligisten Pro Patria zusammen mit der ganzen Mannschaft den Platz verlassen, nachdem er und andere dunkelhäutige Mitspieler von Zuschauern beleidigt worden waren.

07:16 Zug an Zigarette von Fremden - 18-Jährige brechen zusammen

Berlin - Nach dem Zug an einer Zigarette sind zwei 18-Jährige in Berlin zusammengebrochen. Die Zigarette - möglicherweise ein Joint - sei ihnen am S-Bahnhof Warschauer Straße von zwei Männern angeboten worden, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten die beiden Jugendlichen in ein Krankenhaus. Die Männer, die die verhängnisvolle Zigarette anboten, konnten nach dem Vorfall zunächst fliehen. Ein Verdächtiger wurde kurz darauf festgenommen. Welche Substanzen die Zigarette enthielt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

06:52 Merkel und Schulz greifen zum letzten Mal in Wahlkampf ein

Hannover - Zwei Tage vor der Landtagswahl kommen heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Martin Schulz zu Kundgebungen nach Niedersachsen. Erwartet wird am Sonntag ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD um den Sieg sowie von Grünen und FDP um den dritten Platz. Für die SPD in Niedersachsen setzte sich der zuletzt positive Trend fort: Die Sozialdemokraten liegen laut einer neuen Umfrage in der Wählergunst derzeit vor der CDU, können demnach aber ihr Bündnis mit den Grünen nicht fortsetzen.

05:54 Katja Benrath holt Gold bei Verleihung der Studenten-Oscars

Los Angeles - Die deutsche Nachwuchsregisseurin Katja Benrath von der Hamburg Media School hat den goldenen Studenten-Oscar gewonnen. Die Auszeichnung ist einer der begehrtesten Nachwuchspreise der US-Filmindustrie. Ihr in Kenia gedrehter Kurzspielfilm "Watu Wote/All of Us" wurde in der Nacht in Los Angeles ausgezeichnet. Johannes Preuss von der Filmakademie Baden-Württemberg gewann mit seiner Reportage "Galamsey" über Goldgräber in Ghana ebenfalls den Studenten-Oscar in Gold.