Lörrach Schwungvolle Musik für Afrika

Moderator mit Charme

Diese Stimmung nahm Johannes Schleyerbach, der als Moderator durch den Abend führte, auf. Er begrüßte im Namen der Afrika-AG alle Anwesenden und wies in charmanter Weise darauf hin, dass an diesem Abend der Blick auf Kenia und insbesondere auf die St. Andrews Tarabete School in Naivasha geweitet werden sollte.

Es folgten solistische Beiträge am Klavier mit Lukas Becker, der das Stück „Die Herrin am See“ wunderbar interpretierte, wie es auch Fabian Bär unter anderem mit dem Stück „Die wunderbare Welt der Amélie“ gelang.

Max Zamfir aus der 5. Klasse spielte anschließend meisterhaft auf der Gitarre. Es folgte das Violinkonzert No. 9 von Bériot, bei dem Peer Schleyerbach am Klavier seinen Sohn Emanuel begleitete, der die Violine sehr einfühlsam spielte. Mit drei Herbstliedern, lebendig vorgetragen von den Klassen 5a und b unter Leitung von Konstanze Franke und Stefan Meyer, endete der erste Teil des Konzerts.

In der Pause wurden alle Gäste von den Schülern der Afrika-AG mit Getränken und selbstgebackenen Leckereien empfangen.

Freundschaft vertieft

Der zweite Teil begann mit der Präsentation der Partnerschule. Ulrike Wohlwender-Seng stellte den Beitrag vor, den das Hebelgymnasium seit mittlerweile elf Jahren für die Schule leistet. Die St. Andrews Tarabete School ist auf über 700 Schüler angewachsen. Durch die Spenden vom Hebelgymnasium konnten viele Stipendien und Schulmaterialien finanziert werden. Die freundschaftliche Verbindung wurde durch mehrere Besuche vertieft.

Dass es um den musikalischen Nachwuchs am Hebel-Gymnasium bestens bestellt ist, zeigten auch die weiteren Beiträge von Valentin Neumann (Violoncello) und Alexander Betta (Klavier) sowie Nathan Langen am Klavier. Ein exquisites Trio, bestehend aus Matthias Ramm und Jona Walpert mit Oboen sowie Hauke Diehl mit dem Violoncello, wurde bei der Trio-Sonate von Pergolesi von ihrer Lehrerin Brigitte Schnabel am Klavier begleitet. Johannes Schleyerbach spielte anschließend sehr stimmungsvoll ein Klavierwerk von Bach.

Den Abschluss des Konzertes bildeten die Singklasse 7, die mit einem afrikanischen Lied zum Mitsingen einlud, sowie der Unterstufenchor, durch den der Abend mit schwungvollen Liedern endete.

Dank der großartigen Stimmung wurde im Anschluss großzügig für das Afrika-Projekt der Schule gespendet.