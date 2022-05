Lörrach Sehnsucht nach Chorgesang

Als Proben wieder erlaubt waren, konnten die Sängerinnen und Sänger sich privat bei Familie Engler treffen, wofür alle sehr dankbar waren. Seit kurzem probt die New Formation wieder in ihrem Raum in der Tumringer Halle.

Finanzen und Wahlen

Finanziell ist der Verein gut aufgestellt. Zur Wahl standen turnusgemäß die Stellvertreter der Ämter: zweite Vorsitzende, zweite Kassiererin, zweiter Schriftführer. Gabi Thoren, Anita Aberer und Frank Engler wurden dafür einstimmig gewählt.

Ausblick

Die Planung für dieses Jahr startet im Juni mit „Lörrach singt“ des Stimmen-Festivals. Im Juli ist ein Serenadenkonzert zusammen mit der Stadtmusik in Vorbereitung. Für die Vereinskasse gegrillt wird im Juli am Bauhaus. Ende September ist der Besuch des Partnerchores Meracante in Meerane zum Jubiläum geplant. Die Mitglieder hoffen sehr, dass sie ihr Chorwochenende im Oktober durchführen können, damit sie für das Jahreskonzert im Dezember gerüstet sind. Optional ist auch ein Mitsingangebot in der Casavita in Basel, sehr gerne singt die New Formation mit den Senioren Weihnachtslieder.

Ehrungen

Sängerin Gisela Dörflinger hatte 2020 ihr 25-jähriges Chorjubiläum. Diese Ehrung wurde nun nachgeholt.

Interessierte Sänger und Sängerinnen in allen Stimmlagen sind willkommen und können sich auf der Homepage www.new-formation.de/ informieren oder bei Gabi Thoren melden.