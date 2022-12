Lörrach Seine Rechte kennen und verstehen

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November wurde ausgewählt für die Übergabe einer Tafel mit Artikel 4: „Verbot der Sklaverei“ und Artikel 5: „Verbot der Folter“. „Neben dem Sponsor der Tafel, die Fachberatungsstelle ’FreiJa’ der Diakonie Freiburg, deren mobile Teams Beratung, Workshops und Schulungen auch im Kreis Lörrach anbieten und deren Ziel es ist, unter anderem Ratsuchende, Betroffene von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder Frauen mit sexualisierten Gewalterfahrungen zu unterstützen, ist auch das Nadia-Murat-Zentrum eingebunden, an dessen Gebäude in der Bahnhofstraße die Tafel ihren Platz fand“, so die Mitteilung.

Der Hauptaugenmerk dieses Arbeitsbereichs der Diakonie Lörrach liege auf der Betreuung und Behandlung traumatisierter Flüchtlingskinder und -jugendlicher und deren Eltern, sowie der fachgerechten Begleitung von Frauen.

Artikel 3: „Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person“ fand am 6. Dezember seinen Platz am Café-Bistro Glashaus: Eine Einrichtung der Lebenshilfe Lörrach, die Teil der landes- und bundesweiten Lebenshilfe-Bewegung ist – der größten Interessenvertretung für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen in Deutschland, heißt es.