Lörrach Seit 60 Jahren in der Region

Lörrach. „expert Villringer“ hat Grund zum Feiern: Seit 60 Jahren ist der Elektrofachhändler mit Stammsitz in Schopfheim und weiteren Standorten in Lörrach, Rheinfelden und Bad Säckingen eine feste Größe in der Region.

„In dieser Zeit hat sich der Stand der Technik zwar grundlegend verändert, das Erfolgsrezept des Familienunternehmens ist jedoch immer gleichgeblieben: Kundenorientierung, kompetente Beratung und exzellenter Service“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

„Das Vertrauen und die Treue, die uns die Kunden seit 60 Jahren entgegenbringen, sind für uns Lob und Ansporn zugleich. Wir pflegen die persönlichen Bindungen zu ihnen und fühlen uns auch mit der Region fest verbunden“, sagt Gabriele Hall, geborene Villringer und Geschäftsführerin des Unternehmens. Gemeinsam mit Ehemann Bruno Hall, ebenfalls Geschäftsführer, freut sie sich darauf, den Geburtstag zusammen mit Kunden und Mitarbeitern feiern zu können.

Gegründet wurde expert Villringer 1958 von Franz Villringer und seiner Frau Anni. 1983 trat das Unternehmen der Fachhandelskooperation expert bei, die es erlaubte „günstiger einzukaufen, ein besseres Angebot zu haben und stets das Neueste auf den Markt zu bringen“, erklärt Bruno Hall. So sei der Familienbetrieb auch heute noch Teil eines leistungsstarken und stetig wachsenden Netzwerks an Elektrofachhändlern. Und: Im eigenen Online-Shop haben die Kunden Zugriff auf das gesamte Sortiment. Gegenwärtig arbeiten rund 100 Mitarbeiter für das Unternehmen, darunter 15 Auszubildende.

Philipp Frese, Präsident des Handelsverbands Südbaden, betonte kürzlich in Lörrach: „60 Jahre Dienst am Kunden sind außergewöhnlich. Betriebe in einer technischen Branche wie expert Villringer zeichnen sich aus durch ihren Service, besonders auch in der Werkstatt, und Mitarbeitern, die permanent auf technische Veränderungen hin geschult werden.“

Der Handelsverband, ein Zusammenschluss selbständiger Kaufleute, repräsentiert mit seinem Mitgliedsunternehmen 75 bis 80 Prozent des Handelsumsatzes. Er verleiht zu solchen Anlässen eine Urkunde, die die Leistungen als Arbeitgeber für einen sicheren Arbeitsplatz sowie als Ausbilder anerkennt sowie den Verdienst von Bruno Hall „für seine vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten für den Einzelhandel und auch als Delegierter für den Handelsverband Südbaden würdigt“, so eine Mitteilung des Verbands.