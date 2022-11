Die Volkshochschule Lörrach und Steinen veranstaltet zu beiden Gesundheitsthemen je ein Praxisseminar, in dem die jeweiligen Besonderheiten dieser Ernährungssituationen in Theorie und (Koch-)Praxis anhand zahlreicher praktischer Beispiele erläutert werden. Der Kurs „Ernährung bei Diabetes Mellitus“ findet am Dienstag, 22. November, von 18 bis 22 Uhr statt. Der Kurs „Kochen nach Adipositas-Chirurgie“ ist für Dienstag, 29. November, 18 bis 22 Uhr, vorgesehen. Beide Kurse finden in der VHS-Küche in der Schlossbergschule in Lörrach-Haagen statt. Die Gebühr beträgt jeweils 21,80 Euro zuzüglich Lebensmittel.

Weitere Informationen unter h.erbacher@loerrach.de oder Tel. 07621 / 95673-35. Anmeldung bei der VHS Lörrach und Steinen: www.vhs.loerrach.de.