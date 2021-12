Lörrach Senioren wünschen sich Teilhabe

Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung wächst – auch in Lörrach. Die Kommunalverwaltung beschäftigt sich in vielerlei Hinsicht mit dieser demografischen Veränderung: So war etwa der in Stetten begonnene Prozess der Quartierentwicklung mit dem Fokus „Gutes Älterwerden“ von Beginn an als Teil eines gesamtstädtischen Beteiligungsprozesses geplant. Dieser wird auch in weiteren Stadt- und Ortsteilen verfolgt.