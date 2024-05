Eine Autofahrerin wurde am Dienstag gegen 14.30 Uhr in Lörrach mutmaßlich von einem Pärchen bestohlen. Die 85-Jährige war mit ihrem Auto von Weil am Rhein nach Lörrach unterwegs. Schon während der Fahrt soll ein hinterherfahrendes Auto gehupt und offensichtlich dadurch versucht haben, die Seniorin zum Anhalten zu bewegen. Schließlich parkte sie in der Hammerstraße. Die Beifahrerin aus dem immer noch folgenden Auto kam zu ihr und behauptete, dass die Rücklichter am Auto defekt seien. Die junge Frau sprach eine Zeit lang auf die Seniorin ein, bis sie plötzlich wegrannte. Die Seniorin erkannte dann, dass ihr Rucksack vom Beifahrersitz entwendet wurde. Von den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: die Frau war etwa 1,60 Meter groß und schlank, 16 bis 18 Jahre alt, mit „südländischem“ Aussehen und hatte lockiges langes braunes Haar. Sie sprach akzentfrei deutsch. Der Fahrer war etwa 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare und wird auf 18 bis 20 Jahre geschätzt. Das Pärchen fuhr einen schwarzen Wagen. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen, Tel. 07621 / 176-0.