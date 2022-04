Lörrach Sicher und schnell im Sattel

Im Bereich Lörrach könnte der RS 7 ab Landesgrenze durch die Stadtmitte führen – auf der Basler Straße und der bestehenden Fahrradstraße zur Tumringer Brücke und weiter auf dem Wieseweg. Alternativ: ab Berliner Platz zu St. Peter und oberhalb des Wasserwerks in Richtung Einfahrt Hellbergstraße.

Brombach: Zuerst Trassenführung um das Zentralklinikum klären

Favorit ist laut Verwaltung der kürzeste Weg östlich der Bahnlinie. Die Trasse liegt auf Pestalozzistraße, Kreuzstraße, Bergstraße und Hartmattenstraße. Sie berührt das große Schulzentrum am Rosenfelspark.

Ein Radschnellweg lasse sich hier jedoch nicht einrichten. Die Alternative wäre eine Fahrradstraße, auf der Radfahrer bevorrechtigt seien, mit Autofahrern jedoch klarkommen müssten.

Welchen Weg die Radler künftig durch Brombach wählen sollen, ist noch nicht entschieden. Aus dem Rathaus war zu hören, dass zuerst die Trassenführung um das Zentralklinikum anstehe. Es sollte, so heißt es, mit einer attraktiven Route an den RS 7 angebunden werden. Obendrein müsse geklärt werden, ob dieser anschließend auf der Lörracher Straße oder auf der Hellbergstraße durch Brombach in Richtung Lörrach führt.

Grundsätzlich soll der Anteil der Radler am innerstädtischen Verkehr – derzeit 17 Prozent – gesteigert werden. Dafür, so die Verwaltung, brauche es mehr Abstellanlagen und Fahrradstraßen. Das in der Spital- und Weinbrennerstraße eingerichtete System sei ein geeignetes Mittel, erklärte der städtische Bauingenieur Lukas Riesterer.

Im Klimabeirat hieß es, die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Kreuz-, Berg- und Hartmattenstraße dauert zu lang. Schließlich habe der Gemeinderat bereits vor zweieinhalb Jahren einen Stufenplan beschlossen, um im Endausbau eine Verdoppelung des Radverkehrs zu erreichen.