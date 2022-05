Lörrach Sicherheit geht vor

Bei einer Klausurtagung im November 2020 verabredeten Gemeinderat und Stadtverwaltung den Sanierungsfahrplan für die Schulen in den kommenden Jahren: Bis 2024 wird die Fridolinschule wegen Sicherheitsmängeln saniert und zur dreizügigen Ganztagsgrundschule erweitert. Danach erhält das Hans-Thoma-Gymnasium einen Erweiterungsbau. Im Anschluss werden die Gebäude der Hellbergschule aufgewertet und erweitert. Auch an der Werkrealschule in Brombach herrscht seit Jahren Raumnot, und die Gebäude weisen Mängel auf. Wegen des großen Zulaufs arbeitet die Schule zweizügig, obwohl die Räume nur für eine 1,5-zügige Schule ausgelegt sind

Im Jahr 2021 zeigte ein Gutachten, dass an der Grundschule Tumringen Sicherheits- und Brandschutzmängel vorliegen. Als Sofortmaßnahmen ließ die Stadt ein Fangnetz gegen herabfallende Dachziegel montieren. Für den Brandschutz wurden Lüftungsschächte im Gebäude geschlossen und Abschottungswände im Keller eingebaut. Am Donnerstag soll der Gemeinderat nun weitere Brandschutzmaßnahmen genehmigen. Für 475 000 Euro sollen in der Grundschule Tumringen Brandmelder und eine Notbeleuchtung eingebaut werden. In den Klassenzimmern sollen außerdem neue Leuchten eingebaut werden, weil die alten offensichtlich Kopfschmerzen verursachen. All diese Maßnahmen sind als „Interimslösung“ gedacht. Es steht im Grundsatz außer Frage, dass auch das Schulhaus in Tumringen grundlegend saniert werden muss.