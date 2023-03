Lörrach Sind Krematorium-Pläne mit BGH-Urteil vereinbar?

Die rechtlichen Regelungen, welche die Stadt als Krematoriums-Betreiber treffen will, seien in Ordnung. So müssen die Totenfürsorgeberechtigten laut Beschlussvorlage für den Gemeinderat, der am Donnerstag hierzu berät, über den Antrag der Einäscherung erklären, dass sie mit der Verwertung der metallischen Krematoriumsrückstände einverstanden sind. Ein Passus werde im entsprechenden Formular der Friedhofs- und Krematoriumsverwaltung eingefügt. Über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Krematorium Lörrach soll transparent über den Umgang mit den metallischen Kremationsrückständen informiert werden, schreibt Eigenbetriebsleiter Jens Fondy-Langela in der Beschlussvorlage. Doch, so Morgenroth: Die Verwertung sei aufgrund des BGH-Urteils nicht zulässig, da alles als Asche definiert wird.