Lörrach: So macht lernen Spaß

Das Hebel-Gymnasium

Wofür steht Geografie? Die Lehrer Gunther Eggers und Stefanie Sirznich standen im Hebel-Gymnasium für die Beantwortung dieser Frage bereit. „In welche Richtung dreht sich die Erde?“ Anhand eines Globus konnte die richtige Drehrichtung aufgezeigt werden. Lokale Bezüge beispielsweise ein Relief des Oberrheingrabens waren zu sehen. Mittels eines Puzzels stellte die Familie Biendl eine Landkarte von Deutschland zusammen. Kunst, Medienbildung und Informatik, das Interesse der Besucher an diesen Fächern war ebenfalls groß. Alt- und neusprachliche Profile, Naturwissenschaften und ein Hochbegabtenzug finden sich im Hebel-Gymnasium. Die erste Fremdsprache ist Latein. Die Antike sowie die wesentlichen Wurzeln der europäischen Kultur kennenlernen, ist das Ziel. Auch kann eine vierte Fremdsprache gewählt werden. In diesem Schuljahr kommen die Seminare im Rahmen einer Hochbegabtenförderung leider nicht zustande, erklärt Michael Deusch. Angi (15) und Jaron (16), die diese Seminare bereits besucht haben, sind sich einig. Sie hätten viel Neues gelernt, was im Alltag nicht unbedingt wahrgenommen werde. Auf jeden Fall sei ihr Leben positiv beeinflusst worden und sie könnten die Teilnahme jedem empfehlen, stellen die beiden fest. Und, wie gefällt es Euch im Hebel? Emeli, Sara und Wynono sagen unisono, „die Lehrer sind nett“, die Mitschüler ebenso. Allerdings, die Herausforderungen wüchsen, wenn es in Richtung Abitur ginge. Sara, die derzeit in einer Förderklasse ist, da sie erst kürzlich aus Frankreich zugezogen war, sagt, sie habe sich gut eingefunden, auch wenn es hin und wieder schwierig wäre.

Zwischen den Schulen bot der CVJM Crêpes und Zuckerwatte an, und wer zu viel Energie hatte, konnte dort „den Lukas hauen“.