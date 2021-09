Lörrach Soziale Gründungsideen gewürdigt

Die Startup Academy ist in zwei Bereichen tätig, mit dem Ziel, einen Beitrag zur Lösung vorhandener sozialer, kultureller, ökologischer und ökonomischer Herausforderungen zu schaffen. Zum einen agiert sie dabei als gemeinnütziger Verein mit kostenlosen Förderungsangeboten, Stipendien und Veranstaltungen und zum anderen gleichzeitig als wirtschaftliches Sozialunternehmen. Letzteres, um sich selbst tragen und in neue Projekte reinvestieren zu können. „Damit schaffen wir eine gute Balance und Schnittmenge von Sozialem und Unternehmerischem“, erklärte die Geschäftsführerin.

Konkretes Ziel der Startup Academy ist es, soziale Unternehmensideen und -konzepte von Gründern zu etablieren und dafür in Lörrach eine bündelnde Plattform zu bieten. Denn neue Ideen bringen auch einen Mehrwert für die Region. „Wir wollen dabei nicht in Projekte investieren, sondern in Menschen und sie damit auf ihrem Weg ermutigen“, so der Vorstand. „Ich freue mich besonders darüber, dass der Fokus hier auf sozialen Gründungsideen liegt“, so der Abgeordnete, der Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags ist. Er sieht in der Entwicklung einer Gründerszene in Lörrach die Chance, dass auch im ländlichen Raum eine Plattform für potenzielle Unternehmer besteht.