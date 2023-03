Lörrach Soziale Kriterien bei Grundstücksvergabe stärken

Familien fördern

Die Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht habe im Vergleich zum Grundstückskauf anhand des Höchstgebots den Vorteil, dass diese zu günstigeren Konditionen vergeben werden können, um etwa Familien und soziale Zwecke zu fördern. „Das Erbbaurecht wurde einst ins Leben gerufen, um Menschen mit geringerem Einkommen zu ermöglichen, dass sie sich ein eigenes Haus leisten können. Auch in Lörrach liegen wie in Großstädten die Preise für Grundstücke zum Teil sogar höher als die Immobilienpreise an sich“, so Rufer.

Erbbaurecht bietet Chancen

Zudem biete das Erbbaurecht der Stadt die Chance nach Jahrzehnten auf die städtebaulichen Entwicklung über das Grundstück Einfluss nehmen zu können.