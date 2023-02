Lörrach Sozialverband VdK zieht Bilanz

Rückblick

Vorsitzender Dieter Ahlbrecht berichtet über das vergangene Vereinsjahr und stellt fest, dass die Mitgliederzahl um 2,5 Prozent auf 850 gesunken ist. Einen Grund dafür sieht er in der zusätzlichen Kostenbelastung durch die Lebenshaltung. In früheren Jahren hätte es entsprechend der Altersentwicklung in der Bevölkerung durchaus einen Mitglieder-Zuwachs gegeben.

Als Fundamente in der Vereinsarbeit bezeichnet Ahlbrecht die Maßnahmen gegen die Vereinsamung von alten Menschen sowie die Unterstützung der Mitglieder durch sozialrechtliche Beratung.