Lörrach Sparkasse reagiert auf Geldautomaten-Sprengungen

„Maßnahme vertretbar“

Dass damit beispielsweise Partygänger am Alten Markt nachts nicht mehr am Sparkassen-Automat Geld ziehen können, bedauert Pankrath, da er um die dortige hohe Nachfrage weiß. Doch in den meisten Gastronomie-Betrieben sei mittlerweile auch eine Kartenzahlung möglich. „Ich kann fast überall mit der Karte bezahlen. Daher glaube ich, dass die Maßnahme vertretbar ist.“ Er rät, vor 23 Uhr einen Geldautomaten aufzusuchen.

Mit einer Vielzahl negativer Rückmeldung rechnet die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden nicht. Zwar sei erst in dieser Woche mit dem Abbau begonnen worden, doch bei anderen Sparkassen im Land sei es „völlig unproblematisch“ verlaufen.

Im Kaufland aufgebrochen

Vor einem Monat ist die Lörracher Sparkasse noch Opfer eines Geldautomaten-Aufbruchs geworden. Am 27. November wurde der Automat im Vorraum des Einkaufsmarkts Kaufland an der Robert-Bosch-Straße aufgebrochen. Zuvor hatten die Täter die Verglasung neben der Haupteingangstür brachial aufgeschlagen. Es handelte sich um den zweiten Fall, da die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden bereits im Jahr 2015 Opfer wurde. Seinerzeit sprengten die Täter den Automaten, was eine hohe Schadenssummer zur Folge hatte.

Die Fallzahlen der Geldautomatensprengungen in Deutschland blieben zuletzt auf hohem Niveau, weiß das Bundesinnenministerium. Demnach gab es 2021 insgesamt 392 Fälle, wobei die meisten Geldautomaten mithilfe fester Explosivstoffe gesprengt wurden (250 Fälle, im Jahr 2020: 111). Das Ministerium beobachte dies „mit großer Besorgnis“.