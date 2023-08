Lörrach SPD: Ein-Euro-Ticket ist ein Meilenstein

Der SPD-Ortsverein Hauingen hat sich in seiner Mitgliederversammlung vor der Sommerpause einstimmig für die ursprünglich vorgesehene Parkraumbewirtschaftung an der Mobilitätsdrehscheibe Brombach-Hauingen und an der neuen Sporthalle Brombach ausgesprochen. Damit erhielten Ortsvorsteher und SPD-Fraktionsvize Günter Schlecht, Annette Bachmann-Ade als SPD-Vorsitzende und Ortschafts- und Stadträtin klare Rückendeckung für ihre Position. Unterstützung erhielten sie auch vom Haagener Ortsvorsteher und SPD-Stadtrat Horst Simon. Beide Ortschaftsräte in Hauingen und Brombach haben sich bereits in ihren Sitzungen am 13. Juni ebenso einmütig für das Bewirtschaftungskonzept der Stadt Lörrach in Absprache mit den örtlichen Brombacher Vereinen ausgesprochen.