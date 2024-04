Lörrach: SPD geht mit Spitzentrio in Kommunalwahlkampf

Fünf Kernpunkte

Für die Lörracher SPD haben die vier Ortsvereine Lörrach, Brombach, Haagen und Hauingen ein Programm mit fünf Kernpunkten erarbeitet. Demnach tritt die SPD in der Lerchenstadt „für bezahlbaren Wohnraum, für chancengerechte Bildung und Betreuung, für eine soziale Klimawende, für eine echte Verkehrswende und für eine offene Stadt in lebenswerten Stadtquartieren“ ein. Nach der Entscheidung Hubert Bernnats, nicht mehr für den Gemeinderat zu kandidieren, nimmt Schlecht nun Platz 1 auf der 32 Kandidaten umfassenden Wahlliste ein. Der Hauinger Ortsvorsteher ist seit 50 Jahren SPD-Mitglied, gehört dem Stadtrat seit 2004 an und war zwischen 2014 und 2019 Fraktionsvorsitzender der SPD im Lörracher Rathaus. Beim Gespräch gab er das Ziel aus, die bei der letzten Wahl 2019 errungenen sechs SPD-Sitze im Gemeinderat zu verteidigen. Die Wähler rief er auf, am 6. Juni wählen zu gehen, um „rechte Hassparteien und unsägliche Listenverbindungen in die Schranken zu weisen“.

Christiane Cyperrek, die seit 15 Jahren Stadträtin ist, reizt an ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Kommunalpolitik die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen, etwas zu verändern und einen „unglaublichen Einblick in die eigene Stadt“ zu gewinnen. Die rechtspopulistischen und rechtsextremen Bewegungen machten ihr Angst.