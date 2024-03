Lörrach: SPD unterstützt Pläne für den Engelplatz

Die SPD-Gemeinderatsfraktion begrüßt in einer Mitteilung, dass durch den neuen Bebauungsplan rund 60 bis 80 neue Wohnungen in attraktiver Innenstadtlage am Engelplatz gebaut werden können und durch den städtebaulichen Rahmenplan Engelplatz „eine qualitativ gute Entwicklung des gesamten Quartiers erfolgen kann“.