Lörrach: Sportler geehrt

Bevölkerung wählt erstmals

Jedes Jahr wählt eine Kommission mit Vertretern der Lörracher Sportvereine, von Gemeinderat, Stadtverwaltung und Sportpresse die Sportler des Jahres nach ihren Leistungen in den drei Kategorien aus. Diesmal konnte zum ersten Mal die Bevölkerung online mitstimmen. Thomas Schmitt, der den Abend moderierte, freute sich, dass mehr als 3000 Menschen mitgestimmt hatten.

Einzelsportler

Doch zu Beginn des Abends zeichnete OB Lutz zunächst 46 Einzelsportler – Frauen, Männer sowie Kinder und Jugendliche – für ihre Wettkampferfolge in den Disziplinen Sportschießen, Gewichtheben, Leichtathletik, Schwimmen, Judo, Snowboard Cross, Skateboard, Tennis und Duathlon aus. Hinzu kamen neun Mannschaften für ihre Erfolge beim Badminton, Schwimmen, Gewichtheben, Schach und in der Leichtathletik.

Nach den Richtlinien der IGTS werden Einzelsportler und Teams aus Lörrach ausgezeichnet, die mindestens Platz eins bei Badischen Meisterschaften errungen haben oder bei einem höheren Wettbewerb auf dem Treppchen standen. Zu ihnen gehörte Leon Ulbricht (Skiclub Rötteln), der jüngst bei einem Weltcuprennen in der Sierra Nevada erfolgreich war. Oder Friedrich Konrad (Turnerschaft Langenau), der jüngst in Zofingen den Duathlon-Weltmeistertitel Langdistanz Ü 65 holte. In acht Stunden 15 lief er zehn Kilometer, fuhr 150 Kilometer Rad und lief nochmals 30 Kilometer.