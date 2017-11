Lörrach Sprachcafé im Nellie Nashorn

Im Café International treffen sich Menschen aus verschiedensten Kulturen, um sich in den jeweiligen Landessprachen zu unterhalten. Beim Sprachencafé am Dienstag, 7. November, ab 19.30 Uhr sitzt man mit Muttersprachlern an einem Tisch, Landesflaggen zeigen auf den ersten Blick, wo welche Sprache gesprochen. Hier kann man sein Schulenglisch aufpolieren, in Italienisch philosophieren oder auch sein Finnisch verbessern. Das Sprachencafé ist zum Üben, Tratschen und sich Kennenlernen.