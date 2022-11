Lörrach Stabwechsel an der SPD-Spitze

Wahlkämpfe

Neben dem Einsatz für kommunale und gesellschaftliche Belange bildeten Wahlkämpfe die besonderen Schwerpunkte in der Parteiarbeit.

Elke Hach freute sich, dass die SPD bei der Landtagswahl Jonas Hoffmann und bei der Bundestagswahl Takis Mehmet Ali als Neulinge in den Parlamenten feiern konnte.

Mit 86,7 Prozent wurde Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz im vergangenen Juli im Amt bestätigt – auch mit Unterstützung der SPD. Hach rühmte die Zusammenarbeit aller Ortsvereine der Partei, bedauerte jedoch die schlechte Wahlbeteiligung von 20,4 Prozent.

Der OB-Wahlkampf habe die Parteikasse der SPD „so gut wie nicht“ belastet, bestätigte Schatzmeister Hoffmann. Es habe zahlreiche Spenden gegeben, so dass er sagen könne: „Es war – landesweit gesehen – einer der preisgünstigsten Wahlkämpfe, den unsere Partei jemals bestritten hat.“

Die Konzentration der Orts-SPD gilt in den nächsten Monaten den Kommunalwahlen im Mai 2024. Fraktionsvorsitzender Hubert Bernnat kündigte für Januar eine erste gemeinsame Beratung der Ortsvereine an. Ziel sei es, mit qualifizierten Kandidaten die flächenmäßige Präsenz der Partei sicherzustellen. „Unsere Arbeit wird in der Öffentlichkeit gut wahrgenommen, das gilt es zu unterstreichen“, betonte er.

Solidarisch mit Ukraine

Elke Hach erwähnte den Einsatz der SPD für die Menschen in der Urkraine und die Mitwirkung im Bündnis demokratischer Parteien und Initiativen bei Kundgebungen in Lörrach und der Region. Als gut und vertrauensvoll bezeichnete sie den Gedankenaustausch mit Sozialdemokraten in der Region Basel.

Wahlen

Die Wahlen leitete die Hauinger SPD-Stadt- und Ortschaftsrätin Annette Bachmann-Ade. Neben der neuen Parteispitze gibt es elf Beisitzer: Hubert Bernnat, Christina Callori, Christiane Cyperrek, Daniel Dröschel, Christian Heinrich, Bente Jensen, Michael Pilgermayer, Philipp Schließer, Eckhard Süß, Inge Wehmeyer und Petra Wiese. Matthias Faßler kümmert sich um die Homepage. Christian Heinrich ist Mitgliederbeauftragter.