Lörrach: Stadt Lörrach führt neues Besuchermanagementsystem ein

Im Hintergrund arbeitet bereits die neue Software, die in der Einführungsphase mit den Bedürfnissen in der Terminkoordination abgeglichen wird. Sichtbar wird die Einführungsphase durch die Terminals im Erdgeschoss sowie in der Ausländerbehörde in der dritten Etage und die verbesserte Nutzerleitung auf der Website.

Die Ausländerbehörde

In der Ausländerbehörde sind Vorsprachen weiterhin nur mit vorheriger Terminbuchung möglich. „Durch das neue Besuchermanagementsystem können die Termine zukünftig effizienter genutzt werden“, heißt es.

In Kombination mit den kürzlich eingeführten Online-Anträgen der Ausländerbehörde wird der Kundenservice der Ausländerbehörde Lörrach digitaler und durch mehrsprachige Angebote und reduzierte Wartezeiten auch deutlich kundenfreundlicher.

Die Alternativen

Wer keinen Internetzugang hat oder seine Dienstleistung nicht im Online-Portal findet, kann einen Termin auch über das Terminal im Eingangsbereich des Rathauses buchen. Bis zur vollständigen Umstellung können Termine weiterhin telefonisch in der InSeL gebucht werden.

Die Vorreiterrolle

„Das Ziel unseres Ausbaus digitaler Dienstleistungen ist es, die Interaktion zwischen Bürgerschaft und Verwaltung schneller, effizienter und nutzerfreundlicher zu gestalten. Wir stellen Schritt für Schritt verschiedene Dienstleitungen des Bürgerservice online zur Verfügung. Mit der Einführung des neuen Besuchermanagementsystems gehen wir den nächsten Schritt und werden nach der erfolgreichen Einführungsphase auch in diesem Bereich Vorreiter in Baden-Württemberg sein“, unterstreicht Oberbürgermeister Jörg Lutz in der Mitteilung.