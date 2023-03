Lörrach Stadtbus mit Licht und Schatten

Seit Mitte Januar kümmert sich laut Schneider auch ein neuer Mitarbeiter neben seinen Aufgaben im Bäderbetrieb um die Sauberkeit an den Bushaltestellen – was sich positiv bemerkbar mache. „Kaputte oder fehlende Haltestellenschilder, nicht lesbare Namen der Haltestellen, fehlende oder falsche Fahrplanaushänge oder zerstörte Haltestellenvitrinen liegen weiterhin im Zuständigkeitsbereich der SWEG.“ Unter stadtbus@loerrach.de ist zudem eine E-Mailadresse eingerichtet worden, an welche die Kunden Anregungen und Wünsche sowie Beschädigungen an den Haltestellen oder sonstige Auffälligkeiten, den ÖPNV betreffend, direkt an die Stadtwerke Lörrach melden können.