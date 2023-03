Lörrach Stadtmusik stärkt Teamarbeit

Lob vom Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Jörg Lutz lobte als Präsident des Vereins die Arbeit der Stadtmusik und insbesondere, wie sich bei ihren Auftritten präsentiert. Finanziell ist alles im Lot: Trotz der Großinvestition eines Fernwärmeanschlusses für das Haus der Stadtmusik schloss 2022 mit einem leichten Plus in der Kasse, erklärt Benedikt Walter.

Ausblick

Die Agenda der Stadtmusik ist gut gefüllt: Am 16. April, 10.30 Uhr, präsentiert die Stadtmusik ihr Inselhopping-Programm nochmals im Kurhaus Bad Bellingen; am Muttertag gibt sie zusammen mit zwei Jugendformationen eine Matinee im Rosenfelspark. Und auch das Quartierfest an Himmelfahrt soll wieder aufleben.

Außergewöhnliche Projekte

Daneben stehen drei außergewöhnliche Projekte an: Am Freitag, 5. Mai, 20 Uhr, gestaltet die Stadtmusik ein „Klangbad in der Kirche“ mit Blasorchester, Orgel und Trompete in St. Maria in Haltingen, bei dem unter anderem Choräle und Improvisationen zu hören sind, und am 15. Juli, 19 Uhr, im Rosenfelspark ein Doppelkonzert mit der Philharmonie Sittard, einem großen Blasorchester aus den Niederlanden. Zudem organisiert die Stadtmusik gemeinsam mit dem Alemannischen Musikverband ein Landkreis-Projektblasorchester, das den Jubiläumsabend „50 Jahre Landkreis Lörrach“ am 16. Juni in Maulburg musikalisch umrahmt; hierfür werden noch Musizierende aus allen 35 Städten und Gemeinden im Kreis gesucht (www.stadtmusik-loerrach.de/projektorchester)

Wahlen

Es folgten Wahlen: Daniel Gramespacher und sein Stellvertreter Benedikt Walter (Finanzen) wurden einstimmig bestätigt; Alexander Ziegler wechselt ins Ressort Marketing, sein bisheriges Ressort Organisation übernimmt Udo Burger. Neue Jugendleiterin ist Jasmin Gutmann.

Ehrungen

Leonardo Corciulo erhielt die Goldene Ehrennadel für 20-jährige Aktivität und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Sabine Gampp vom Alemannischen Musikverband zeichnete Harald Birk für 40-jährige Aktivität in der Blasmusik mit der Goldenen Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände aus. Geehrt wurden zudem die Passivmitglieder Robert Dorfelder, Ulrike Krämer, Wilhelm Schlumberger (25 Jahre), Wolfgang Altstädt, Hanspeter Troendle (40 Jahre). Werner Braun, Karl-Friedrich Bee (50 Jahre) und Uwe Bernd Kimmler (60 Jahre).

Info: www.stadtmusik-loerrach.de