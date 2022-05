Das Jugendorchester hat seinen nächsten Auftritt am Samstag, 14. Mai, 12 Uhr, beim Stadtteilfest Stetten in der Kaltenbach-Stiftung. Die Stadtmusik gibt ihr nächstes Konzert am Sonntag, 10. Juli, 18 Uhr (bei schlechtem Wetter am 17. Juli) im Rosenfelspark. Das Aktivorchester probt dafür am 31. Mai, 21. und 28. Juni sowie am 5. und 8. Juli. Kontakt: www.stadtmusik-loerrach.de oder unter Tel. 07621/9157430.