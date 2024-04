Lörrach: Städtische Musikschule Lörrach feiert ihr 50-jähriges Bestehen

Der Schnuppertag

Schnuppereinheiten für alle Interessierten sind von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr online unter www.musikschule-loerrach.de buchbar.

Kleine Vorspiele und Konzerte der Musikschüler umrahmen das Schnupperangebot in der Luisenstraße; der Förderverein der Städtischen Musikschule bietet Kaffee, Kuchen, Getränke, Eis und Hot Dogs an. In der Außenstelle Hebelschule finden Schnupperangebote für Schlagzeug und das Groovelab statt.