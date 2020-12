Lörrach Start der Energiegesellschaft

Die Stadtenergie Lörrach übernimmt hierfür zum 1. Januar 2021 die Lörracher Netze und Anlagen der bisherigen Betreiber badenovaWärmeplus und der ratio Neue Energie und baut diese weiter aus. Aktuell bestehen bereits die Versorgungsanlagen Wärmeverbund „Nordstadt Lörrach“, der Wärmeverbund „Tumringen“, der Wärmeverbund „Stetten-Süd“ und der Wärmeverbund „Am Alten Markt“. Darüber hinaus befindet sich ein Wärmenetz rund um die Heizzentrale in der Belchenstraße 19a (Hotel Stadt Lörrach) im Aufbau. In all diesen Bereichen kann bereits heute Fernwärme in Lörrach bezogen werden. Mit dem Anschluss an die Lörracher Fernwärmenetze erfüllen sowohl Neubauten als auch bestehende Gebäude die gesetzlichen Pflichten zur Nutzung erneuerbare Energie bei der Wärmeversorgung von Gebäuden. Kundenservice der Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG: Tel. 07621/415-777