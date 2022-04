Lörrach Start mit den Terrorvögeln

Sonntag, 26. Juni, 11 Uhr, Live-Hörspiel mit und von Lörracher Schülern des Hebel-Gymnasiums:

Zum zweiten Mal seit Bestehen ihrer Hörspielreihe bietet die VHS Lörrach in diesem Semester einen Hörspiel-Workshop für Schüler an. Zusammen mit Hörspielautorin Claudia Gabler schreiben die Jugendlichen ein Hörspielmanuskript. Daraus entwickeln sie unter Anleitung von Regisseurin und Schauspielerin Kirstin Petri ein Live-Hörspiel, das am 26. Juni in einer öffentlichen Veranstaltung im Rahmen der Hörspielreihe in der TonArt-Aula des Hebel-Gymnasiums zur Aufführung kommt. Sonntag, 24. Juli, 11 Uhr: „Die Fahrt der Argonauten‘‘ (SWR 2021) von Katrin Zipse nach der antiken Sage von Apollonios von Rhodos, Regie Iris Drögekamp. Die Autorin Katrin Zipse wird anwesend sein.

Die Mit-Initiatorin der Hörspielreihe Claudia Gabler wurde 1970 in Lörrach geboren. Sie studierte Publizistik und Theaterwissenschaft in Berlin und arbeitet heute als Redakteurin, Kulturveranstalterin, Hörspielautorin und Lyrikerin. Seit 2010 kuratiert sie zusammen mit Henning Hooss die Hörspielreihe der VHS Lörrach. Im Frühjahr 2021 erschien ihr dritter Gedichtband „Vom Aufblühen in Vasen“. Sie erhielt diverse Preise und Auszeichnungen.