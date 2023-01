Lörrach Steine der Erinnerung

Lörrach. Anträge können bis spätestens 31. März an den Fachbereich Kultur und Tourismus der Stadt Lörrach oder das Stadtarchiv gerichtet werden.

Das Verlegen von Stolpersteinen ist ein dynamischer Prozess, den die Stadt in den kommenden Jahren begleiten wird. Ausgewählt werden die Stolpersteine vom Beirat zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Lörrach, so die Mitteilung der Stadt.