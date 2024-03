Lörrach: Sternsinger sammeln fast 41000 Euro in Kirchengemeinde Lörrach-Inzlingen

In allen fünf Pfarreien waren Anfang Januar Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei der Aktion im Einsatz. Sie sammelten Geld für Kinder in Not und brachten den Menschen den Segen. „Dafür gebührt allen Mitwirkenden und Spendern ein großes Dankeschön“, heißt es im aktuellen Pfarrblatt „Wegweiser“, das auf Ostern hin erschienen ist.

Insgesamt betrug das Spendenaufkommen - über die Sammlungen in Häusern und Wohnungen sowie Überweisungen - in der Kirchengemeinde 40 843 Euro. In St. Bonifatius kamen 8229 Euro zusammen, in St. Fridolin (Stetten) waren es 17 685 Euro, in St. Josef (Brombach) 4960 Euro, in St. Peter 2912 Euro und in St. Peter und Paul (Inzlingen) wurden 6886 Euro gesammelt.