Das Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht im Zentrum der Aktion „Dreikönigssingen 2023“. Bis Sonntag werden Sternsinger der Lörracher Pfarreien von Haus zu Haus ziehen und den Segen spenden. Am Donnerstag wurden sie in der Pfarrei St. Bonifatius ausgesandt. Unter Federführung von Sandra Jurkovic und Harald Kellermann wurden drei Gruppen mit insgesamt 14 Kindern auf die Aktion vorbereitet. Foto: Bernhard Konrad