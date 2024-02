Lörrach-Stetten: Mit Spaß und in Gemeinschaft beim Stadtteilfest Stetten

Das Stadtteilfest verspricht einen Tag voller Unterhaltung, Spaß und Gemeinschaft für alle Altersgruppen, heißt es in der Ankündigung. Das Programm beinhaltet Live-Musik, Tanzvorführungen, kulinarische Essensangebote sowie Informationsstände und Mitmachaktionen. Von 11 Uhr bis 22 Uhr wird das Gelände der Dieter-Kaltenbach-Stiftung zum Treffpunkt für Anwohner und interessierte Besucher, die ihre Nachbarschaft und lokale Vereine und soziale Einrichtungen besser kennenlernen möchten.

Fokus auf Jugendarbeit

Das diesjährige Fest legt besonderen Fokus auf die Jugendarbeit, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Dieter-Kaltenbach-Stiftung feiert ihre 25-jährige Beteiligung an der dezentralen Jugendarbeit in Lörrach. Jugendliche erhalten eine Plattform, um ihre Talente durch Liveauftritte, Tanz und Musik zu präsentieren.