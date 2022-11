Lörrach Stilles Gedenken an die Opfer

„Auch im Jahr 2022 gab es deutschlandweit viele Fälle von Beleidigungen und auch tätliche Angriffe auf jüdische Menschen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, nicht nur an die Zerstörung der Synagogen in Deutschland 1938 und die Schandtaten der Nationalsozialisten zu erinnern, sondern auch ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus in unserer Gesellschaft heute zu setzen und sich zu überlegen was jede und jeder Einzelne dagegen tun kann. Daher lädt die Stadt Lörrach die Bürger zur Teilnahme an der Mahnwache am 9. November ein“, betont die Kommune.

Auftakt des Völkermords

Die erste Lörracher Synagoge stand seit 1808 in der Synagogengasse am heutigen Neuen Marktplatz. In den frühen Stunden des 10. Novembers 1938 wurde sie, wie fast alle Synagogen in Deutschland und Österreich, von den Nationalsozialisten zerstört. Im Zuge der Novemberpogrome wurden tausende jüdische Menschen misshandelt, verhaftet oder getötet. Die Pogromnacht war der sichtbare und schreckliche Auftakt für den Völkermord der Nationalsozialisten.

Die heutige Lörracher Synagoge wurde am 9. November 2008 eingeweiht.

Führung: „Stolpersteine“

Anlässlich des 9. November bietet die Touristinformation Lörrach eine Gästeführung zum Thema „Stolpersteine“ an. Alfred Draendle erläutert die Hintergründe der Gedenksteine für die Opfer des Nationalsozialismus und informiert an den Verlegeorten in der Innenstadt über diese Lörracher Schicksale.

Treffpunkt ist 16 Uhr an der Touristinformation Lörrach, Basler Straße 170 (Eingang Untere Wallbrunnstraße).

Preise: Erwachsene 5 Euro, Schüler/Studenten 3 Euro, Familienkarte 12 Euro (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder).