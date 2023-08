Lörrach Stimmen-Festival für Senioren

„Der Broadway in New York und das West End in London sind die eigentliche Heimat des Musicals.“ Michael Havlicek, Bariton und schon öfters in Lörrach zu Gast, führte durch das klassische Musical-Konzert. Mit launischen Geschichten und Anekdoten lockerte er geschickt das Programm auf. Mit seinen Kollegen Ellen Halikiopoulos (Sopran), Michael Kurz (Tenor) und Paul Faderney am Klavier zauberte er ein kurzweiliges Programm auf die Bühne. Ellen Halikiopoulos stellte er als Musicaldarstellerin und Schauspielerin dem Lörracher Publikum vor. Anmutig verkörperte sie ihre Figuren. Musicals werden in der Regel mit Mikrofon dargeboten, was in Lörrach nicht der Fall war. So hatte die Künstlerin nur in den höchsten Lagen den nötigen „Wums“ um die Zuhörer zu begeistern.

Bekannte Musicals

Zwei auch in Deutschland sehr bekannte Musicals bildeten das Rückgrat des Konzerts. Aus der „West Side Story“ von Leonard Bernstein erklangen Maria (Michael Kurz), Tonight (Kurz und Ellen Halikiopoulos) sowie der Song „America“. Die Handlung ist eine Adaption der Tragödie „Romeo und Julia“ von William Shakespeares, die in das New York City der 1950er Jahre versetzt wird.