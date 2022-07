Lörrach Stimmen-Festival offiziell eröffnet

Von Marco Fraune

Lörrach. Die Vorfreude auf die Stimmen-Konzerte in den nächsten Wochen vermischt sich ein Stück weit mit der Ungewissheit, wie die Resonanz ausfällt. Denn: „Stimmen hat noch nie in einer so verrückten Zeit stattgefunden“, erklärte der erst am Sonntag wiedergewählte Oberbürgermeister Jörg Lutz in seiner Eröffnungsrede. Als Stichworte nannte er den Ukraine-Krieg oder auch ein Kulturbetrieb, der angesichts der Corona-Krise „ziemlich verstimmt“ ist. Wie sich dies auswirken wird? „Wir spüren, das Publikum will an der einen oder anderen Stelle nicht mitziehen.“ Doch fast 30 Konzerte in der Reihe sei auf der Angebotsseite ein „Wahnsinn“. Räumlich und inhaltlich, so der OB, sei für jeden etwas dabei.