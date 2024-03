Lörrach: Stimmiges Miteinander im Motettenchor

Der Konzert-Ausblick

Trotz dieser Schwierigkeiten freut sich der Motettenchor Lörrach, auch im Jahr 2024 im regionalen Kulturleben mit drei Konzerten präsent zu sein: In grenzüberschreitender Kooperation – ein Novum – mit dem Cantabile Chor Pratteln und dem Akademischen Orchester Basel wird der Motettenchor drei chorsinfonische Werke von Johannes Brahms aufführen wird: „Nänie“, „Gesang der Parzen“, „Schicksalslied“, am 27. April in der Martinskirche in Basel und am 28. April in der Stadtkirche in Schopfheim.

Vor den Sommerferien, am 13. Juli in der Nikolauskirche in Hauingen und am 14. Juli in der Martinskirche in Müllheim, wird der Motettenchor in kleinerem Rahmen ein Sommerprogramm präsentieren – mit Werken von Edward Elgar und Lili Boulanger.

Schließlich wird der Chor am Samstag vor dem Vierten Advent, 21. Dezember, zu einem weihnachtlichen Mitsingkonzert in die Kirche St. Fridolin einladen, zum Abschluss eines spannenden Chorjahres.

Wer gerne im Motettenchor Lörrach mitsingen möchte – besonders gefragt sind Tenöre – ist willkommen. Geprobt wird am Montagabend, 19.30 Uhr, im TonArt in der Baumgartnerstraße. Interessierte nehmen Kontakt auf über info@motettenchor-loerrach.de