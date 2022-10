Lörrach Stolpersteine in Lörrach verlegt

In Gurs lebten Fanny und Maria mit 50 anderen Frauen in einer Baracke. Rosa und ihr Mann stellten mehrere Anträge auf Einreise in die Schweiz, die für die Mutter von der kantonalen Behörde genehmigt wurde. So konnte sie das Lager Gurs am 20. April 1941 verlassen und zog zur Familie ihrer Tochter nach Riehen, wo sie 1956 im Alter von 78 Jahren verstarb.

Maria Grunkin beschreibt in zahlreichen Briefen an ihre Schwester die plötzliche Abreise aus Lörrach, beklagt den Verlust ihres Eigentums und schildert die menschenunwürdigen Bedingungen im Lager Gurs. Im Lager lernte sie den Metzger Franz Wrobel kennen, im April 1941 verlobten sie sich. Marie war im Lager wieder als Schneiderin tätig. Im Juli 1942 schreibt sie, dass sie nicht mehr mit einer Ausreise in die Schweiz rechnet. Am 6. August 1942 wird Maria über das Sammellager Drancy nach Auschwitz abtransportiert und sofort nach der Ankunft am 12. August 1942 in den Gaskammern ermordet.

Joseph Grunkin wurde als Zwangsarbeiter auch außerhalb des Lagers Gurs eingesetzt, teilweise über private Arbeitsverträge „in der Freiheit“, wie er in einem Brief an die Schwester Rosa schrieb. Am 1. September 1942 wurde jedoch auch er nach Auschwitz deportiert. Er musste Zwangsarbeit in verschiedenen Lagern leisten, wurde am 1. Dezember 1944 ins KZ Buchenwald transportiert. Bei der Befreiung des Konzentrationslagers durch die Amerikaner am 11. April 1945 ist Joseph Grunkin nicht mehr dort. Sein Schicksal ist ungewiss. Am 31. Dezember 1945 wurde er für tot erklärt.

Stadtarchivar Jürgen Schaser und Sonja Raupp, Fachbereich Kultur und Tourismus, lasen Ausschnitte aus den letzten Briefen von Maria und Joseph Grunkin vor.

Die Familie Beck

In der ehemaligen Herrenstraße 10 vor dem heutigen Hochhaus am Markt wurden im Anschluss zum Gedenken an Elise, Ludwig, Walter Nathan und Heinrich Beck sowie an Emilie Heilbronner fünf Stolpersteine verlegt. Lars Frick, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus der Stadt Lörrach, las den Brief der Nachfahrin Ronia Beecher aus New York vor, die nicht persönlich an der Stolperstein-Verlegung teilnehmen konnte. Ronia Beechers Großmutter Judith Geismar, geborene Beck, und Ludwig Beck waren (Halb-) Geschwister, Daniel Beck war der Vater von beiden.

Die Familie Beck lässt sich in Lörrach bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts nachweisen und gehört somit zu den drei ältesten jüdischen Familien in Lörrach. Um 1735 kamen sie aus dem Elsass nach Lörrach. Ludwig Beck, geboren am 2. Juli 1869, war gelernter Metzger und betätigte sich als Viehhändler. Sein Wohn- und Geschäftssitz war die Herrenstraße 10. Aus Ludwigs Ehe mit Elise Beck, geborene Heilbronner, gingen zwei Söhne hervor: Walter Nathan und Heinrich. Von allen unmittelbaren Familienangehörigen sollte nur Heinrich die Shoah überleben. Ihm gelang 1938 die Flucht in die Vereinigten Staaten.

Zu den tief beunruhigenden Nachrichten, die Heinrich Beck erreichten, gehörte ohne Zweifel das Pogrom vom 9./10. November 1938, im Zuge dessen sein Vater und sein Bruder in Lörrach verhaftet wurden und in der Nacht des 10. auf den 11. November in das Konzentrationslager Dachau verbracht wurden. Knapp zwei Jahre später, am 22. Oktober 1940, wurden Vater, Mutter, sein Bruder Walter und seine Tante Emilie Heilbronner in der Herrenstraße 10 von der Gestapo abgeholt und in den unbesetzten Teil Frankreichs deportiert. Im Lager Gurs starben Vater Ludwig und Bruder Walter nur wenige Wochen nach ihrer Einlieferung an den erbärmlichen Lagerbedingungen.

Emilie Heilbronner wurde am 8. August 1942 über das Sammellager Drancy nach Auschwitz deportiert. Elise Beck sollte ihr auf diesem Weg 20 Tage später folgen. Beide wurden in Auschwitz ermordet.