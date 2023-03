Vom Warnstreik im öffentlichen Dienst waren bei der Stadt Lörrach am Donnerstag zwei Einrichtungen betroffen: der Kindergarten in Brombach und die Innocel-Kita. In beiden sei der Betrieb lediglich eingeschränkt aufrecht erhalten worden, so die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung. Die Stadt hatte bereits zuvor in einer Medienmitteilung darauf hingewiesen, dass die betroffenen Erziehungsberechtigten von den entsprechenden Kita-Leitungen informiert werden. Über die beiden genannten Kindergärten hinaus seien in städtischen Einrichtungen keine Streiks zu verzeichnen gewesen.