Lörrach Süßer Gruß für alleinstehende Senioren

Wir haben 540 süße Geschenktüten mit Weihnachtsgebäck, Christstollen, Saft sowie Schokolade gefüllt und geben diese an die Sozialstationen weiter. Diese wiederum verteilen sie an ihre Klienten im Stadtgebiet. Wir haben dieses Mal bewusst diesen Weg gewählt und gehen nicht in die Altersheime, denn die Menschen in den Heimen sind gut versorgt. Wir wollten uns bewusst den Menschen zuwenden, die zuhause leben, denen es vielleicht nicht so gut geht, die einsam sind. Diesen möchten wir eine kleine Freude machen.

Wer unterstützt die süße Aktion?

Neben mehreren Firmen hat mein Mann die Aktion maßgeblich unterstützt. Er hat gemeinsam mit Heide Benz, Wolfgang Ehni und Horst Benz, sie sind alle ehemalige Mitarbeiter unserer Bäckerei, die Christstollen und das ganze Weihnachtsgebäck hergestellt. Sie haben sich sofort bereit erklärt, unentgeltlich als Rentner für Rentner zu backen.

Wie sind denn derzeit die Rückmeldungen aus der Bevölkerung an den Seniorenbeirat? Wie geht es den älteren Mitmenschen?

Die Lörracher Senioren sind sehr einsam, da wie gesagt sämtliche Veranstaltungen – wie der Runde Tisch in Tumringen oder auch die kirchlichen Seniorenclubs und -treffen – wegfallen. Die große Einsamkeit ist aber auch eine Folge der Angst vor Ansteckung mit dem Virus. Viele leben alleine und haben aktuell keinen Ansprechpartner. Die genannten Treffen boten bislang immer eine Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, gemeinsam einen Film zu schauen oder etwas zu spielen. Das fällt derzeit leider alles weg, dadurch ist die Vereinsamung schon sehr sehr groß.

Videoanrufe und -konferenzen sind vermutlich für die Mehrzahl keine wirkliche Alternative, oder?

Die meisten Senioren sind mit der digitalen Technik nicht oder nur sehr wenig vertraut. Das ist ein ganz großes Problem. PlusPunktZeit bietet im Alten Rathaus normalerweise entsprechende Computerkurse an, um in die digitale Welt einzutauchen. Aber durch die Pandemie fällt dieses Angebot ebenfalls aus, und im Vorfeld konnten natürlich lange nicht alle Senioren angesprochen werden, damit sie den virtuellen Kontakt nach draußen halten können. Mit ihrer Aktion sollen die Betroffenen nun zumindest etwas aufgeheitert werden. Ja, wir als Seniorenbeirat möchten ihnen einen kleinen Lichtblick bieten. Wir hätten das Projekt gerne auch noch größer aufgezogen, um mehr Menschen zu erreichen. Denn es leben sicher noch viel mehr Senioren in der Stadt, die sich über so eine Tüte gefreut hätten, aber der Datenschutz macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Deswegen sind wir auf die Sozialstationen zugegangen, die sofort von der Idee begeistert waren und ihre Bereitschaft zum Verteilen signalisiert haben.

Und ab wann werden die Geschenktüten verteilt?

Die Tüten werden am heutigen Freitag und morgigen Samstag an die Sozialstationen übergeben. In der kommenden Woche werden sie dann an die Senioren verteilt, gemeinsam mit einem sehr schönen Brief unserer städtischen Seniorenbeauftragten Ute Hammler, der viele warme Worte beinhaltet. Und natürlich hofft der gesamte Seniorenbeirat, bald wieder für die Lörracher Senioren da sein zu können.