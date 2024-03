Lörrach: „Switch Live“: Messe für Schüleraustausch im HTG

Fehlgriffe vermeiden

Doch wie lässt sich ein Fehlgriff in puncto Schule und Gastfamilie verhindern? Bei einer Vermittlungsanfrage für einen Aufenthalt in Irland stellt zum Beispiel Eoin McCormack von der Dubliner Agentur Shandon Language Solutions erst einmal viele Fragen – etwa zu Lieblingsfächern, Hobbies oder Wünschen in Sachen Gastfamilie. So soll unter mehr als 100 irischen Schulen und zahlreichen Gastfamilien die richtige Kombination gefunden werden. Letztlich könnten die Schüler aus verschiedenen Bildungseinrichtungen und Familien auswählen. „But the family is most important“, weiß McCormack aus seiner Erfahrung.