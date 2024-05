Dieser Tage hat das Kids-Showteam „Beware“ mit Kindern von acht bis zwölf Jahren unter der Leitung von Sandra Cortez, Natalia Wondrak sowie Bettina Kraft den Vizemeistertitel beim Pokalturnier der European Masters of Dance in Hameln geholt. Somit konnte das Team sich, ebenso wie das Adult Classic-Team X-Perience (30 bis 55 Jahre) unter der Leitung von Georg Wondrak für das Finale am 9. November in Ludwigshafen qualifizieren.

Mittlerweile hat Dance Energy unter der Leitung von Bettina Kraft zwei weitere Showteams aufgebaut. Das Junioren-Showteam „Juniors“ (13 bis 18) und das Minikids-Team „Trolls“ (fünf bis acht Jahre). Beide Formationen gehen erstmals am 18. Mai in Weinheim bei der Süddeutschen Videoclip-Dance-Meisterschaft an den Start.