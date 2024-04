Lörrach: Tanz aus Indien inspiriert in Lörrach

Das Stück „Fortune“ ist am Freitag, 3. Mai, 20 Uhr, zu sehen. Tanzen heißt: immer in Bewegung sein, auch im Geiste. Die niederländischen Tänzer haben sich dieses Motto zu Herzen genommen, ihre Komfortzone verlassen und sind nach Indien gereist. Die Begegnung mit indischen Künstlern hat für die Compagnie die Sicht auf das Leben und die Welt verändert; ihre Mitglieder gehen nun laut eigener Aussage mit weniger Zynismus, dafür mit mehr Demut und Zartheit zu Werke. Gestalt wird dies alles in ihrem neuen Bühnenstück „Fortune“, das europäische und südasiatische Tänzer auf einer Bühne vereint und von einem Schlagzeugensemble begleitet wird, in welchem Instrumente aus Südasien eine wichtige Rolle spielen. Vor dem Hintergrund der globalen Umweltprobleme wurde auch auf Nachhaltigkeit geachtet – Bühnenbild und Kostüme der Produktion sind komplett aus recyceltem Material gefertigt. Gemeinsam begeben sich die Akteure auf eine Erkundungsreise mit dem Ziel, dem Wunder des Lebens in Bewegung und Klang auf die Spur zu kommen.