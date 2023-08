Lörrach Teilnehmer fertigen ein Windrad Marke Eigenbau

Windrad als Alternative

Das Kleinwindrad hat, wenn es fertig ist, einen Durchmesser von 2,20 Metern, soll in acht Metern Höhe rotieren und jährlich 1000 Kilowattstunden Strom erzeugen – zunächst in der Kaltenbachstiftung, später im Waldkindergarten.

Damit ist es neben Balkonsolaranlagen auch für den Privatgebrauch interessant. Solch eine Windkraftanlage selbst zu bauen, ist aber nicht so einfach, weiß Schreiber, der in Workshops bereits 45 Anlagen mitentwickelt hat. Er selbst ist bei dem „Erfinder“ der Kleinwindanlage, Hugh Piggott, in Schottland in die Lehre gegangen. Von Piggott stammen auch Bauplan und Design des Kaltenbach-Windrads.

Expertise und Erfahrung brachten ein Zimmermeister, ein Maschinenbauingenieur und andere Handwerker ein. Unterstützt wurde der Workshop von NaturEnergie, der Volkshochschule Lörrach und dem Kiwanis Club.

Was die Teilnehmer bewegt

Was bewegt nun Menschen aus dem In- und Ausland, die 300 Euro Teilnahmegebühr, Unterkunft und Verpflegung für den Workshop bezahlen und am Schluss kein Werkstück mit nach Haus nehmen können? Es ist die Inspiration und auch das Wissen, dass man ein Windrad mit geringen Materialkosten, handwerklichem Geschick sowie präzisem Arbeiten auch selbst zuhause verwirklichen kann. Die 15-jährige Charlotte hat das Thema „Nachhaltigkeit“ in den Workshop geführt. Sie hat sich besonders für den Generator interessiert. Alberto Bartolini und Valentina Rattay aus Imola in Italien haben ein kleines Unternehmen, das Haushalte und Firmen für alternative Energieerzeugung begeistern will. „Es gibt in Italien eine große Nachfrage nach Möglichkeiten, energieautark zu werden“, sagen sie.