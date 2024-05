Die Künstler aus Katalonien gastieren mit dem Stück „Bajau“ am Samstag, 11. Mai, um 14 und 16.30 Uhr im Burghof. Dabei handelt es sich um eine Welt aus Wasser. Wie wäre unser Leben unter Wasser? Wie würden wir die Welt sehen, hören und fühlen? Erzählt wird die Geschichte eines Geschwisterpaars, das diesen Fragen nachgeht und dessen Wunsch, mit und unter Wasser zu leben, langsam in Erfüllung geht. Das Element selbst wird dabei zu einem der Akteure. Auf diese Weise stellt das Stück Fragen nach unserer Herkunft als Spezies und setzt sich zugleich mit dem Umgang mit dem eigenen Körper auseinander. Am Ende steigt die Faszination für die Grundlage allen Lebens bis zu einem Punkt, an dem für jeden Zuschauer klar ist: Ich will Wasser sein. Die von Sergi Ots gegründete Compagnie ist eine Plattform künstlerischer Verwirklichung und bietet eine Möglichkeit, Neues und Ungewöhnliches auszuprobieren – den Schauspielern ebenso wie dem Publikum, das in die Inszenierungen eingebunden wird.