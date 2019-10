Lörrach Theater zum Anfühlen

Klar, die Urlaubsszene am Strand der Malediven erforderte viel mehr Fantasie als die sehr nachvollziehbare Auseinandersetzung eines Vaters mit einem 12-jährigen Mädchen, das vor dem Silvesterfeuerwerk ins Bett gehen soll. Recha la Dous, stellvertretende Theaterleiterin, freute sich, dass so viele Lörracher wieder zu Tempus fugit gekommen waren. Erst am Wochenende zuvor begann für das Theater die neue Saison. Fünf Mal gab es Aufführungen von „Märchenherz“, einer Jugendgeschichte aus der Nachbarschaft, die durchaus sehr nachvollziehbare Alltagskonflikte darstellte.

Derzeit gehören 18 junge Aktive dem Spielerteam an, 15 davon haben erst im September ihre Arbeit hier begonnen. „Wir hatten in diesem Jahr etwa 100 Bewerbungen aus ganz Deutschland, davon haben wir 40 Personen zu Gesprächen und Vorführungen eingeladen, dann wurden 15 ausgewählt“, sagte Recha la Dous. Tempus fugit bietet ein in Deutschland fast einmaliges Qualifikations- und Spielangebot. Die Ausbildung in Theaterpädagogik ist nahezu einzigartig.