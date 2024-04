Lörrach: Theaterstück zu Europa

Das Theater Tempus fugit kooperiert mit dem Kulturverein „Les Têtes de l’Art“ aus Marseille. Bereits im September 2023 fand ein erstes Konzeptionstreffen in Lörrach statt. Dabei stellte sich heraus, dass es zwischen beiden Einrichtungen Parallelen gibt. So arbeiten beide Häuser niederschwellig und partizipativ und haben einen Schwerpunkt in Demokratiebildung. Mit Blick auf die Europawahlen ist „Les Têtes de l’Art“ am 8. und 9. April nun mit dem Gastspiel „L’Europe à la barre – Europa vor Gericht“ in Lörrach zu sehen. Außerdem wird es noch heute und morgen, 6./7. April, jeweils von 15 bis 17 Uhr ein offenes Diskussionsangebot mit Sam Khebizi, dem Leiter von „Les Têtes de l’Art“, und dem Theater Tempus fugit unter dem Titel „Demokratie jetzt! Aber wie?“ geben.